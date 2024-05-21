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Kulu'da Öğrencilere Trafik Güvenliği Eğitimi Verildi

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Konya'nın Kulu ilçesinde jandarma trafik ekipleri tarafından öğrencilere yönelik uygulamalı trafik güvenliği eğitimi verildi. Eğitimde, yolcu güvenliği, trafik ışıklarının anlamı, karşıdan karşıya geçme, güvenli oyun alanları ve bisiklet kullanımında uyulması gereken kurallar ile servis araçlarına binme ve inme gibi genel trafik kuralları hakkında bilgiler verildi.

Konya'nın Kulu ilçesinde jandarma trafik ekipleri tarafından öğrencilere yönelik uygulamalı trafik güvenliği eğitimi verildi.

Konya İl Jandarma Komutanlığına bağlı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, Kulu ilçesinde anaokulunda eğitim gören 35 öğrenciye uygulamalı ve sinevizyon eşliğinde trafik eğitimi verdi. Eğitimde, yolcu güvenliği, trafik ışıklarının anlamı, karşıdan karşıya geçme, güvenli oyun alanları ve bisiklet kullanımında uyulması gereken kurallar ile servis araçlarına binme ve inme gibi genel trafik kuralları hakkında bilgiler verildi.

Eğitime İlçe Kaymakamı Ömer Faruk Canpolat, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Osman Hasdemir, İlçe Emniyet Müdür Vekili Şakir Taşatan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hacı Bakırtaş ve jandarma personeli katıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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