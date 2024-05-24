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Konya'da trafik kazası: 4 kişi yaralandı

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Konya'nın Kulu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil bariyerlere çarparak devrildi, 4 kişi yaralandı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Konya'nın Kulu ilçesinde kontrolünden çıkan otomobilin bariyerlere çarparak devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Kulu ilçesi makas bölgesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.U. yönetimindeki 01 ADU 408 plakalı otomobil Kulu makas bölgesi yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak devrildi. Kazada otomobil sürücüsü yaralanmazken, araçta yolcu olarak bulunan M.D. (56), S.D. (55), A.Ö. ve Y.Ö. (23), yaralandı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar kaza yerine gelen ambulanslarla kaldırıldıkları Kulu Bölge Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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