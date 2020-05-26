Kısıtlamada, günde 2 bin 500 sokak hayvanını beslediler
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Kısıtlamada, günde 2 bin 500 sokak hayvanını beslediler

TÜRKİYE'nin 81 ilinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında, sokak hayvanlarının aç kalmaması için Edirne Valiliği'nden izin alan hayvansever dernekler, nöbetleşe besleme programı oluşturdu.

Kısıtlamada, günde 2 bin 500 sokak hayvanını beslediler
26.05.2020 08:07 | Son Güncelleme: 26.05.2020 08:11

TÜRKİYE'nin 81 ilinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında, sokak hayvanlarının aç kalmaması için Edirne Valiliği'nden izin alan hayvansever dernekler, nöbetleşe besleme programı oluşturdu. Gönüllü hayvanseverler, her gün şehirde dağılıp, belli noktalara mama bıraktı. Dayanışma Hayvan Hakları Federasyonu Edirne Temsilcisi Yağmur Islattı, sokağa çıkma kısıtlamasında kentte günde 2 bin 500'e yakın sokak hayvanının beslendiğini söyledi.

Edirne'de hayvansever dernekler, Ramazan Bayramı boyunca 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanlarının aç kalmaması için çizelge oluşturdu. Edirne Valiliği'nden izin alarak her gün kendi bölgelerine giden gönüllüler, sokak hayvanları için mama bırakırken, bir yandan da sağlıklı şartlarda barınıp barınmadıklarını kontrol etti.

'GÜNDE 2 BİN 500 HAYVAN BESLENİYOR'Dayanışma Hayvan Hakları Federasyonu Edirne Temsilcisi Yağmur Islattı, Ramazan Bayramı'ndaki kısıtlamada sokak hayvanlarını besleyebilmek için gerekli kurumlarla iletişime geçtiklerini, yapılan iş bölümü ile dernek gönüllülerine belli bölgelerin verildiğini belirtti. Islattı, "Gerekli izinlerimizi yazdırdık. Hepimiz kendimize yakın olan, gidebileceğimiz bölgeleri belirledik. Şu an Edirne'de bütün hayvansever arkadaşlarımız, şehir merkezi de dahil olmak üzere bütün bölgelerde besleme yapıyor. Sokak hayvanlarının zaten elimizden geldiği kadar yanında olmaya çalışıyorduk. Bayramda da onları yalnız bırakmadık" dedi.'EDİRNE'DE TEK BİR SOKAK HAYVANI AÇ BIRAKILMADI'Edirne genelinde günde yaklaşık 2 bin 500 hayvanın beslendiğini söyleyen Islattı, "Benim gezdiğim bölgelerde ben sadece yaklaşık 300 hayvanı besliyorum. Edirne geneli ve ilçeleri dahil edersek tüm arkadaşlarımız 2000- 2500 hayvan besliyor. Zaten bir WhatsApp grubumuz var 'Edirne Acil Besleme' diye. Hepimiz oradayız. Oradan haberleşiyoruz. Yine aynı gruptan mama yardımı da yapabiliyoruz arkadaşlarla birlikte. Ben Edirne'de bu işi çok iyi götürdüğümüzü düşünüyorum. Çünkü 9'uncu hafta ve Edirne'de tek bir sokak hayvanını aç bırakmadık diyebilirim" diye konuştu.BİSİKLETLERİYLE GİTTİLERÖte yandan Türk, Yunan, Bulgar Dostluk Grubu Derneği Bisiklet Grubu (TUYUBİS), Edirne'de 'eski çöplük' olarak bilinen bölgedeki sokak hayvanlarını beslemeye toplu halde bisikletleriyle gitti. UYUBİS Koordinatörü Basri Güney, buradaki köpeklerin bakımsızlıklarına dikkat çekerek, "Buradaki hayvanlar bir şekilde hayvanseverler yardımıyla karınlarını doyuruyorlar, fakat hayvanların bakımsızlığı dikkatimizi çekti. İç ve dış parazitleri çok fazla var. Özellikle göz çevrelerinde çok hastalıkları görünüyor. Bu konuda veterinerlerimizden yardım bekliyoruz" dedi.'HAYVANLARIN ACI ÇEKMESİ BİZİ ÇOK ÜZÜYOR'TUYUBİS üyesi Nursel Dinler ise bölgedeki köpeklerin bakımsızlıklarından dolayı hasta olduğunu ve acı çektiğini anlattı. Dinler, "Tatilde getirilen sokağa çıkma kısıtlamasında hayvanların aç kalmaması için burada besleme yapıyoruz. Burada beni en çok üzen şey hayvanların acı çekiyor olması. Evet, gelen geçen yemek atıyor ama hayvanlar hastalıklı, umarım en kısa zamanda buna bir çare bulunur" diye konuştu.

Edirne Doğa Çevre ve Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği (EDSHAYKO) Başkanı Simge Çalışkan da sokak hayvanlarının bakımı için yardım eli uzatılmasını istedi. Çalışkan, "Her hafta buraya geliyoruz, hayvanları besliyoruz fakat sadece beslemekle olmuyor ne yazık ki. Hepsi çok hasta. Biz yardım istiyoruz insanlardan. En azından tedavileri için yardım eli uzatılması gerekiyor" dedi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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