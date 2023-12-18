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Edirne'de Kasım Ayında 1209 Düzensiz Göçmen Yakalandı

18 Aralık 2023 12:29 Güncelleme: 12:30 Abone Ol

Edirne Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri düzensiz göçün önlenmesi için denetimlerini sürdürdü. Son bir ayda Edirne'de 1209 düzensiz göçmen yakalandı ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi. Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan 35 şüpheliden 22'si tutuklandı.