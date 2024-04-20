Türkiye'de Afet Gönüllülerinin Sayısı 1,5 Milyona Ulaştı

Edirne Valisi Yunus Sezer, Türkiye'de afet gönüllülerinin sayısının 1,5 milyona ulaştığını belirtti.

Sezer, kentteki bir tesiste düzenlenen AFAD gönüllüleri sertifika töreninde, Türkiye'nin afet riski fazla olan bir ülke olduğunu söyledi.

Ülkenin neredeyse her noktasında afetlerin yaşanabileceğini ifade eden Sezer, "Bunlar sel, deprem, yangın, heyelan şu anda bile biliyorsunuz Tokat Sulusaray merkezli yine orada Yozgat'ı, çevre illeri etkileyen bir deprem yaşandı ve onların artçıları da hala devam ediyor." dedi.

Sezer, afetlerle mücadele etmenin temel şartının ise riski azaltmak olduğuna değindi.

Türkiye'nin kriz yönetimi kapasitesinin dünyada ilk sıralarda yer aldığını anlatan Sezer, şunları kaydetti:

"Yine afetlerde de bunu görüyorsunuz. Belki dünya tarihinin yaşamış olduğu en büyük depremi 6 Şubat'ta 20 ilimizi etkileyen Kahramanmaraş Pazarcık merkezli depremde gördük. Bu deprem 6 ay geçmeden neredeyse barınma problemleri de dahil olmak üzere birçok problemi, birçok sorunu halletmiş bir ülkeyiz. Şimdi de kalıcı konutları teslim ediyoruz. Afet sonrasında iyileştirme noktasında da çok iyiyiz."

Afetlerde gönüllüler ön saflarda

Vali Sezer, afetlerde riskin gönüllülük sistemiyle azaltıldığını vurguladı.

Türkiye'de gönüllülük sisteminin iyi seviyelere geldiğini aktaran Sezer, "Hem Türk Kızılay gönüllülerimiz hem de AFAD gönüllü sisteminin 4 yıllık bir geçmişi var. 6 Şubat depreminden önce 500, 600 bin civarında gönüllümüz vardı şu anda afet gönüllülerimiz yaklaşık 1,5 milyonu buldu." bilgisini verdi.

Sezer, her tür afette gönüllülerin en ön saflarda koştuğunu belirtti.

Kurumların akredite olması için çalışmalar yaptıklarını anlatan Sezer, yıl sonuna kadar 2 bin kişinin arama kurtarmada görev almasını hedeflediklerini ifade etti.

Edirne'yi arama kurtarmada merkez yapmak istediklerini belirten Sezer, Balkanlar'dan üniversitelerin katılımıyla arama kurtarma yarışması düzenleneceğini de kaydetti.

Edirne AFAD Müdürü Elvan Kaya ve AFAD gönüllüsü Selda İnanç'ın konuşmasının ardından Sezer, Destek AFAD Gönüllüsü 44 kişiye sertifikalarını verdi.

Programa Edirne Vali Yardımcısı Ali Uysal ve AFAD ekibi de katıldı.