Üye Girişi
Haberler

Edirne'de Son Bir Haftada 115 Aranan Şüpheli Yakalandı

Güncelleme:

Edirne Valiliği, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin son bir haftada düzenlediği operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 115 şüpheliyi yakaladığını açıkladı.

Edirne'de son bir haftada çeşitli suçlardan aranan 115 şüpheli yakalandı.

Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, emniyet ve asayişin sağlanması, aranan şüphelilerin yakalanarak adalete teslim edilmesine yönelik çalışmalara ara vermeden devam ediyor.

Bu kapsamda son bir haftada düzenlenen operasyonlarda haklarında yakalama kararı bulunan 115 şüpheliyi yakaladı.

Emniyet ve asayişin sağlanmasına yönelik çalışmaların vatandaşların desteğiyle devam edeceği bildirildi.

Kaynak: AA / Güncel

Edirne Güvenlik Suç Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

MEB YENİ MÜFREDAT 2024 | Yeni müfredat nasıl olacak, konuları nedir? Yeni müfredat 1, 5 ve 9. sınıflarda geçerli! Bahar dizisi Bahar kim, gerçek adı ne? Demet Evgar kimdir, kaç yaşında? Bahar dizisi Rengin kim? Ecem Özkaya kimdir, kaç yaşında? Bahar dizisi full HD bölüm izle! Bahar dizisi 4. bölüm tek parça izle! Bahar dizisi son bölüm neler oldu? Bahar dizisi oyuncuları kimler, konusu nedir? Bahar dizisi ne zaman, hangi kanalda? SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI 2024 BAŞVURU | 8 bin mülakatsız personel alımı kura çekimi ne zaman? İŞKUR giriş e-devlet! ARDAHAN İFTAR VAKTİ | Ardahan iftar saati ne zaman, ezan saat kaçta okunacak? 2024 Ramazan Ezan Vakitleri! KIRŞEHİR İFTAR VAKTİ | Kırşehir'de iftar saati ne zaman, ezan kaçta okunacak? 2024 Ramazan Ezan Vakitleri! Ahmet Yüce kimdir, kaç yaşında? Skoda CEO'su Ahmet Yüce nereli? KIRKLARELİ İFTAR VAKTİ | Kırklareli'nde iftar saati ne zaman, ezan kaçta okunacak? 2024 Ramazan Ezan Vakitleri! KIRIKKALE İFTAR VAKTİ | Kırıkkale'de iftar saati ne zaman, ezan kaçta okunacak? 2024 Ramazan Ezan Vakitleri! Kate Middleton'a ne oldu, nerede? Kate Middleton hastalığı nedir? KARS İFTAR VAKTİ | Kars'ta iftar saati ne zaman, ezan kaçta okunacak? 2024 Ramazan Ezan Vakitleri! KARAMAN İFTAR VAKTİ | Karaman'da iftar saati ne zaman, ezan kaçta okunacak? 2024 Ramazan Ezan Vakitleri! KASTAMONU İFTAR VAKTİ | Kastamonu'da iftar saati ne zaman, ezan kaçta okunacak? 2024 Ramazan Ezan Vakitleri!
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title