Edirne'de Tarihi Karakol Yeniden Yapılacak

Edirne'de 1909'da inşa edilen tarihi Reşadiye (Manyas) Karakolu aslına uygun yeniden yapılacak.

Osmanlı'nın ilk modern karakol binalarından olan yapı uzun yıllar kullanıldıktan sonra, bakımsızlıktan yıkıldı yerine Manyas Karakolu adı verilen yeni betonarme bina yapıldı.

Edirne Valiliği tarafından Kaleiçi konaklarının restorasyonuna yönelik başlatılan projeye tarihi karakol binasının ihyası da dahil edildi.

Çalışmalar kapsamında betonarme bina İl Özel İdaresi ekiplerince yıkıldı.

Yıkım çalışmalarını inceleyen Edirne Valisi Yunus Sezer, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri ve Vali Yardımcısı Eyyüp Batuhan Ciğeri, Edirne Emniyet Müdürü Onur Karaburun ve Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürü Yusuf Şamiloğlu'ndan bilgi aldı.

Vali Sezer, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kaleiçi'nde çok sayıda konak ve tarihi yapının bulunduğunu hatırlattı.

Bölgedeki tarihi yapıların restorasyonuna yönelik çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirten Sezer, "Bugün yıkım çalışmaları tamamlanıyor. Bir taraftan da karakolun projesi hazırlanıyor. En kısa zamanda inşallah buraya yakışır bir şekilde karakolumuzu yapacağız. Çok orijinal ve Osmanlı'nın da ilk karakollarından bir tanesi. Buraya da bir tarihi değer katacak. Yanında da aynı dönemde yapılan bir çeşme var, onu da aynı şekilde restore edip Kaleiçi'ne kazandıracağız." dedi.

Sezer, tarihi binanın Kaleiçi'ne değer katacağını dile getirdi.

Binanın hem müze hem de karakol olarak kullanılacağını anlatan Sezer, "Kaleiçi'ndeki karakolumuz burası olacak. Aynı zamanda Edirne'yi yansıtan, polis teşkilatımızı yansıtan, bir bölümünü müze gibi kullanmayı istiyoruz. Tarihi kaynaklarda orijinal resimleri var. O resimlere göre kurul çalışıyor. Bilimsel kaynakların tamamı taranıyor. Bilim kurulumuzun kararıyla ve onayıyla proje ilerleyecek." diye konuştu.