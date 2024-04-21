Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndaki Tır Parkı Kapasite Artırma Çalışmaları Devam Ediyor

Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndaki tır parkının kapasite artırma çalışmaları sürüyor.

Edirne Valisi Yunus Sezer, tır parkındaki çalışmaları yerinde inceledi.

Vali Yardımcısı ve Lalapaşa Kaymakamı Okan Ayaz ile alanı gezen Sezer, yetkililerden son durum hakkında bilgi aldı.

Çalışmalar kapsamında 750 tır kapasiteli parka ilave 700 araçlık alan yapıldı. Alandaki çalışmaların bitirilmesinin ardından parkın kapasitesi 1450 tıra çıkacak.

Parktaki çalışmalarının tamamlanmasıyla gümrükten geçiş için bekleyen tır sürücülerine daha konforlu bir alan sunulacak.