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Edirne'de jandarma ekipleri tarafından gümrük kaçağı oto yedek parçaları ele geçirildi

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Edirne Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kaçakçılık olaylarının engellenmesi amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda yapılan çalışmalarda bir otomobilde gümrük kaçağı 14 araç yedek parçası ele geçirildi. Şüpheli hakkında tahkikat başlatıldı.

Edirne'de jandarma ekiplerince gümrük kaçağı 14 oto yedek parçası ele geçirildi.

Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kaçakçılık olaylarının engellenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda yapılan çalışmalarda bir otomobilde gümrük kaçağı 14 araç yedek parçası ele geçirildi.

Şüpheli hakkında tahkikat başlatıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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