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Edirne'de jandarma ekipleri tarafından gümrük kaçağı oto yedek parçaları ele geçirildi

4 Aralık 2023 09:32 Son Güncelleme: 09:34 Abone Ol

Edirne Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kaçakçılık olaylarının engellenmesi amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda yapılan çalışmalarda bir otomobilde gümrük kaçağı 14 araç yedek parçası ele geçirildi. Şüpheli hakkında tahkikat başlatıldı.