Edirne'de çeşitli suçlardan kesinleşmiş cezaları bulunan 6 hükümlü yakalandı
Edirne Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda çeşitli suçlardan kesinleşmiş cezaları bulunan 6 hükümlü yakalandı. 5 hükümlü cezaevine gönderilirken, 1'i serbest bırakıldı.
Edirne'de çeşitli suçlardan kesinleşmiş cezaları bulunan 6 hükümlü yakalandı.
Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin aranması olan kişilere yönelik çalışmaları sürüyor.
Bu kapsamda jandarma ekiplerince Keşan'da yapılan çalışmalar neticesinde çeşitli suçlardan kesinleşmiş cezası bulunan 6 hükümlü yakalandı.
Adliyedeki işlemlerinin ardından 5 hükümlü cezaevine gönderildi, 1'i ise serbest bırakıldı.