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Edirne'de çeşitli suçlardan kesinleşmiş cezaları bulunan 6 hükümlü yakalandı

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Edirne Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda çeşitli suçlardan kesinleşmiş cezaları bulunan 6 hükümlü yakalandı. 5 hükümlü cezaevine gönderilirken, 1'i serbest bırakıldı.

Edirne'de çeşitli suçlardan kesinleşmiş cezaları bulunan 6 hükümlü yakalandı.

Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin aranması olan kişilere yönelik çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda jandarma ekiplerince Keşan'da yapılan çalışmalar neticesinde çeşitli suçlardan kesinleşmiş cezası bulunan 6 hükümlü yakalandı.

Adliyedeki işlemlerinin ardından 5 hükümlü cezaevine gönderildi, 1'i ise serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Jandarma Edirne Yakalama Ceza Adliye Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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