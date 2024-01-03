Edirne'de çeşitli suçlardan kesinleşmiş cezaları bulunan 6 hükümlü yakalandı.

Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin aranması olan kişilere yönelik çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda jandarma ekiplerince Keşan'da yapılan çalışmalar neticesinde çeşitli suçlardan kesinleşmiş cezası bulunan 6 hükümlü yakalandı.

Adliyedeki işlemlerinin ardından 5 hükümlü cezaevine gönderildi, 1'i ise serbest bırakıldı.