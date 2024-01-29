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Edirne'de jandarma ekipleri telefon ve internet dolandırıcılığıyla ilgili köylerde bilgilendirme çalışması yaptı

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Edirne Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, dolandırıcılık olaylarının engellenmesi amacıyla Enez ilçesine bağlı Hisarlı ve Şehitler köylerinde hırsızlık, telefon ve internet üzerinden dolandırıcılık konularında bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirdi. Bilgilendirme çalışmaları devam edecek.

Edirne'nin Enez ilçesinde jandarma ekipleri, telefon ve internet dolandırıcılığıyla ilgili köylerde bilgilendirme çalışması yaptı.

Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri dolandırıcılık olaylarının engellenmesine yönelik çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Bu kapsamda İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Timleri tarafından Enez ilçesine bağlı Hisarlı ve Şehitler köylerinde hırsızlık, telefon ve internet üzerinden dolandırıcılık konularında bilgilendirme gerçekleştirildi.

Bilgilendirme faaliyetlerinin süreceği belirtildi

Kaynak: AA / Güncel

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