Edirne'de Son Bir Haftada 142 Aranan Şüpheli Yakalandı

Edirne'de son bir haftada çeşitli suçlardan aranan 142 şüpheli yakalandı.

Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, emniyet ve asayişin sağlanması, aranan şüphelilerin yakalanarak adalete teslim edilmesine yönelik çalışmalara ara vermeden devam ediyor.

Bu kapsamda son bir haftada düzenlenen operasyonlarda haklarında yakalama kararı bulunan 142 şüpheliyi yakaladı.

Emniyet ve asayişin sağlanmasına yönelik çalışmaların vatandaşların desteğiyle devam edeceği bildirildi.