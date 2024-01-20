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Edirne'de Motosiklet ve Elektrikli Bisikletlerin Trafiğe Çıkışı Yasaklandı

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Edirne Valiliği, beklenen olumsuz hava şartları nedeniyle motosiklet ve elektrikli bisikletlerin trafiğe çıkışını yasakladı. Kar yağışı sebebiyle can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla alınan karar, ikinci bir duyuruya kadar geçerli olacak.

Edirne Valiliği'nce beklenen olumsuz hava şartları nedeniyle motosiklet ve elektrikli bisikletlerin trafiğe çıkışı yasaklandı.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, bu gece beklenen kar yağışı nedeni ile Yurttaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla İller İdaresi Kanunu'nun 11. maddesine istinaden il sınırları içerisinde belirtilen saatlerde motosiklet, elektrikli scooter, motor kullanan kuryelerin trafiğe çıkışının valilik kararıyla yasaklandığı belirtilen paylaşımda, yasağın ikinci bir duyuruya kadar geçerli olduğu belirtildi. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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