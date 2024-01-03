Edirne'de Aranan 2 Bin 785 Kişi Yakalandı

Edirne'de geçen yıl jandarma ekipleri haklarında arama kararı bulunan 2 bin 785 kişi yakaladı.

Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca emniyet ve asayişin sağlanmasına, aranan şahısların yakalanarak adalete teslim edilmesine yönelik çalışmalara ara vermeden devam ediliyor.

Bu kapsamda ekipler tarafından 2023 yılı içerisinde denetim ve operasyonlarda Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) üzerinden haklarında arama kararı bulunan 2 bin 785 şüpheli yakalanarak, adli makamlara sevk edildi.