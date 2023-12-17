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Edirne'de firari hükümlü yakalandı

17 Aralık 2023 16:14 Güncelleme: 16:16 Abone Ol

Edirne Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından aranan bir hükümlü yakalandı. Hükümlü, 5 yıl 15 ay kesinleşmiş cezası bulunuyordu.