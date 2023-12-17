Edirne'de firari hükümlü yakalandı
Edirne Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından aranan bir hükümlü yakalandı. Hükümlü, 5 yıl 15 ay kesinleşmiş cezası bulunuyordu.
Edirne'de 5 yıl 15 ay kesinleşmiş cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.
Bu kapsamda yapılan çalışmalar neticesinde 5 yıl 15 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.