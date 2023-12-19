Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan 9 terör örgütü mensubu tutuklandı
Edirne Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri tarafından sınırdan Yunanistan'a kaçmaya çalışan 10 şüpheli yakalandı. Yakalanan zanlılardan 9'u FETÖ üyesi, biri ise PKK üyesi olarak tespit edildi. Tutuklanan 9 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Edirne'de, Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan 9 terör örgütü mensubu tutuklandı.
Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, sınırdan Yunanistan'a kaçmaya çalışan 10 şüpheli yakalandı.
Askeri yasak bölgede yakalanan zanlılardan 9'unun FETÖ, birinin de terör örgütü PKK üyeliğinden arandığı tespit edildi.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9'u çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Diğeri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.