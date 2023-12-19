Haberler ›› Güncel ›› Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan 9 terör örgütü mensubu tutuklandı

Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan 9 terör örgütü mensubu tutuklandı

19 Aralık 2023 11:40 Güncelleme: 11:42 Abone Ol

Edirne Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri tarafından sınırdan Yunanistan'a kaçmaya çalışan 10 şüpheli yakalandı. Yakalanan zanlılardan 9'u FETÖ üyesi, biri ise PKK üyesi olarak tespit edildi. Tutuklanan 9 şüpheli adliyeye sevk edildi.