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Edirne'de 10 Kilogram Kokain Ele Geçirildi

Edirne Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri bir tırda yapılan aramada 10 kilogram kokain ele geçirdi. Gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.