Edirne'de 10 Kilogram Kokain Ele Geçirildi
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Edirne Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri bir tırda yapılan aramada 10 kilogram kokain ele geçirdi. Gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
Edirne'de bir tırda yapılan aramada 10 kilogram kokain ele geçirildi.
Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri şüphelilerin bulunduğu tırı otoban gişelerinde durdurdu.
Tırda yapılan aramada 10 kilogram kokain ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 zanlı jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlılar savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / 3. Sayfa