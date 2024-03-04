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Edirne'de otomobilinde uyuşturucu bulunan şüpheli gözaltına alındı

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Edirne Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kaçakçılık olaylarının engellenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, A.T'nin kullandığı otomobili durdurarak yapılan aramada 5 gram skunk ile öğütme aparatını ele geçirdi ve şüpheli A.T. gözaltına alındı.

Edirne'de otomobilinde uyuşturucu bulunan şüpheli gözaltına alındı.

Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kaçakçılık olaylarının engellenmesine yönelik çalışmalara devam ediyor.

Bu kapsamda Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri kent merkezinde A.T'nin kullandığı otomobili durdurdu.

Araçta yapılan aramada 5 gram skunk ile öğütme aparatı ele geçirildi. Şüpheli A.T. gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Güncel

Edirne Güvenlik Uyuşturucu Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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