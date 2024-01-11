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Edirne'de yurt dışına kaçma teşebbüsünde bulunan 10 terör örgütü üyesi gözaltına alındı

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Edirne Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda 1'i PKK, 9'u FETÖ üyesi olan 10 şüpheli yakalandı. Yakalanan zanlıların jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Edirne'de yurt dışına kaçma teşebbüsünde bulunan 10 terör örgütü üyesi gözaltına alındı.

Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin son 2 günde gerçekleştirdiği çalışmalar sırasında 1'i terör örgütü PKK, 9'u FETÖ üyesi 10 şüpheli yakalandı.

Yurt dışına kaçmak isterken Yunanistan sınırında yakalanan zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

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