Edirne Valisi Yunus Sezer'den 'mahalle ligi' projesiyle öğrencilere destek

Edirne Valisi Yunus Sezer, "mahalle ligi" projesiyle öğrencilerin okul başarısının arttığını, devamsızlıklarının azaldığını belirtti.

İl genelinde daha önce spor yapmamış 3 bin 150 öğrenciyi futbol, basketbol ve voleybol branşlarıyla buluşturan "mahalle ligi" projesi kapsamındaki il merkezi ortaokullar futbol final müsabakası yapıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından sporun tabana yayılması ve geniş kitlelere ulaştırılması amacıyla hayata geçirilen projeye il genelinde 56 ilkokul, 52 ortaokul ve 18 liseden öğrenciler katıldı.

Vali Sezer, final maçını izledi

Ortaokullar futbol final müsabakası, Şükrüpaşa Atletizm Sahası'nda Gaziosmanpaşa ve İsmail Güner ortaokulları arasında oynandı.

Vali Yunus Sezer'in de izlediği karşılaşmayı, penaltı atışları sonucu İsmail Güner Ortaokulu kazandı.

Proje kapsamındaki basketbol ve futbol müsabakalarında dereceye giren takımlara madalya ve kupaları Vali Sezer tarafından verildi.

Sezer, törenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, projeyle spor yapmayan hiçbir çocuğun kalmamasını amaçladıklarını söyledi.

Çocukların zamanlarını sporla değerlendirerek okul başarılarının artmasını ve zararlı alışkanlıklardan uzak durmalarını istediklerini belirten Sezer, "Bu Türkiye'de ilk kez uygulanan bir proje oldu ve devam edecek. Öğrencilerimiz hem basketbol, hem voleybol, hem de futbol müsabakalarına devam edecekler. Önümüzdeki hafta liseler başlayacak. Onların çalışmalarına da katılacağız. Buradaki amacımız çocuklarımızı sporla buluşturmak. İl merkezinde hiç spora gitmeyen 1700 öğrencimiz proje kapsamında yer aldı, bu çok önemli bir rakam. Türkiye'de ilk kez uygulanan bu proje hem okula devam durumlarını olumlu etkiledi, hem okul başarısını etkiledi, hem de çocuklarımızın okulla ilgili motivasyonlarını en üst düzeye çıkardı. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Sezer, dezavantajlı bölgelerde yaşayan öğrenciler için hayata geçirilen "Okuldan Spora" projesiyle birlikte sporla buluşan çocuk sayısının 6 bin 685'e çıktığını ifade etti.

Törene İl Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı, Gençlik ve Spor İl Müdürü Selim Ak, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.