Üye Girişi
Haberler

Edirne Valisi Yunus Sezer'den 'mahalle ligi' projesiyle öğrencilere destek

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne Valisi Yunus Sezer, 'mahalle ligi' projesiyle öğrencilerin okul başarısının arttığını ve devamsızlıklarının azaldığını belirtti. İl genelinde spor yapmayan öğrencileri buluşturan proje kapsamında futbol final müsabakası yapıldı.

Edirne Valisi Yunus Sezer, "mahalle ligi" projesiyle öğrencilerin okul başarısının arttığını, devamsızlıklarının azaldığını belirtti.

İl genelinde daha önce spor yapmamış 3 bin 150 öğrenciyi futbol, basketbol ve voleybol branşlarıyla buluşturan "mahalle ligi" projesi kapsamındaki il merkezi ortaokullar futbol final müsabakası yapıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından sporun tabana yayılması ve geniş kitlelere ulaştırılması amacıyla hayata geçirilen projeye il genelinde 56 ilkokul, 52 ortaokul ve 18 liseden öğrenciler katıldı.

Vali Sezer, final maçını izledi

Ortaokullar futbol final müsabakası, Şükrüpaşa Atletizm Sahası'nda Gaziosmanpaşa ve İsmail Güner ortaokulları arasında oynandı.

Vali Yunus Sezer'in de izlediği karşılaşmayı, penaltı atışları sonucu İsmail Güner Ortaokulu kazandı.

Proje kapsamındaki basketbol ve futbol müsabakalarında dereceye giren takımlara madalya ve kupaları Vali Sezer tarafından verildi.

Sezer, törenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, projeyle spor yapmayan hiçbir çocuğun kalmamasını amaçladıklarını söyledi.

Çocukların zamanlarını sporla değerlendirerek okul başarılarının artmasını ve zararlı alışkanlıklardan uzak durmalarını istediklerini belirten Sezer, "Bu Türkiye'de ilk kez uygulanan bir proje oldu ve devam edecek. Öğrencilerimiz hem basketbol, hem voleybol, hem de futbol müsabakalarına devam edecekler. Önümüzdeki hafta liseler başlayacak. Onların çalışmalarına da katılacağız. Buradaki amacımız çocuklarımızı sporla buluşturmak. İl merkezinde hiç spora gitmeyen 1700 öğrencimiz proje kapsamında yer aldı, bu çok önemli bir rakam. Türkiye'de ilk kez uygulanan bu proje hem okula devam durumlarını olumlu etkiledi, hem okul başarısını etkiledi, hem de çocuklarımızın okulla ilgili motivasyonlarını en üst düzeye çıkardı. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Sezer, dezavantajlı bölgelerde yaşayan öğrenciler için hayata geçirilen "Okuldan Spora" projesiyle birlikte sporla buluşan çocuk sayısının 6 bin 685'e çıktığını ifade etti.

Törene İl Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı, Gençlik ve Spor İl Müdürü Selim Ak, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Yunus Sezer Futbol Edirne Spor Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Patiswiss'in ödediği vergi ne kadar? Patiswiss kime ait? Aslı Yıldız Tunaoğlu'nun CEO'su olduğu Patiswiss'in ödediği vergi miktarı ne? Patiswiss sahibi kim? Patiswiss çikolata olayı nedir? Üvey annesiyle kaçan Mustafa Müge Anlı'ya bomba gibi düştü! Üvey annesiyle kaçan çocuk kim? Mustafa'nın babası ne dedi? SURVİVOR 2024 BİRLEŞME PARTİSİ ŞARKI OYUNU kim kazandı? Survivor şarkı yarışmasında kim birinci oldu? İsmail Yazıcıoğlu kimdir, neden öldü? İsmail Yazıcıoğlu kaç yaşındaydı ve nereli? Patiswiss ürünleri toplatılıyor mu? Market raflarından kaldırılıyor mu? Patiswiss CEO'su Elif Aslı Yıldız kimdir? İşte Benim Stilim yarışmacısı Yağmur Taktaş öldürüldü mü? Yağmur Taktaş kimdir? Hamilelikte mide bulantısı ne zaman başlar? Hamilelik bulantılarına hangi yiyecekler iyi gelir? Yağmur Taktaş öldü mü? İşte Benim Stilim yarışmacısı Yağmur Taktaş neden öldü? SURVIVOR YENİ BÖLÜM TANITIMI | Survivor yeni bölüm tanıtımı yayınlandı mı? Eleme adayları belli oldu mu? İstanbul 23 Nisan etkinleri ve konserleri nerede? ?? 23 Nisan'da kimler konser verecek? İstanbul 23 Nisan bayramı nerede kutlanacak? 23 Nisan 1920 TBMM'nin ilk açılış konuşmasını kim yaptı? Mehmet Şerif Bey kimdir, görevi neydi? Atatürk 23 Nisan'ı neden çocuklara armağan etti? 23 Nisan Çocuk Bayramı neden ilan edildi, neden kutlanır? Patiswiss'in ödediği vergi ne kadar? Patiswiss şirketi kime ait? 23 Nisan 1920'de ne oldu? 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedir? 23 Nisan'ın önemi nedir?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title