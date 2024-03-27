Edirne'de depreme dayanıksız okul yıkıldı

Edirne'de depreme dayanıksız olduğu belirlenen okul ekipler tarafından yıkıldı.

Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, 1. Murat Mahallesi'ndeki Trakya Birlik İlkokulunun depreme dayanıksız olduğu tespit edildi.

Vali Yunus Sezer'in inceleme yaptığı okulun yıkım çalışmaları tamamlandı.

Proje ve ihale işlemlerinin tamamlanmasının ardından yeni okul binasının inşasına başlanacak.

Açıklamada, desteklerinden dolayı Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Yusuf Tekin'e teşekkür edildi.