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Edirne Valisi Dombay köyünde yağmur duasına katıldı

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Edirne Valisi Yunus Sezer, Lalapaşa ilçesine bağlı Dombay köyünde düzenlenen yağmur duasına katıldı. Programda mevlit okundu ve dua edildi. Vali Sezer, yağmur duasının hayırlı ve bereketli olmasını diledi.

Edirne Valisi Yunus Sezer, Lalapaşa ilçesine bağlı Dombay köyünde yağmur duasına katıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, çevre köylerden gelen vatandaşların katılımıyla düzenlenen programda mevlit okundu, dua edildi.

Vali Sezer, burada yaptığı konuşmada, Lalapaşa'da yıllar önce kaymakamlık yaptığını söyledi.

Sezer, yağmur duasının hem köylüye hem Edirne'ye hem de tüm Türkiye'ye hayırlı ve bereketli olmasını diledi.

Programa, Edirne Vali Yardımcısı Sıtkı Zehin, Lalapaşa Kaymakamı Okan Ayaz da katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Yunus Sezer Lalapaşa Edirne Yaşam Güncel Haberler

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