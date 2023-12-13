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Edirne'de Otomobilde 450 Elektronik Sigara Kaçağı Ele Geçirildi

13 Aralık 2023 10:51 Güncelleme: 10:52 Abone Ol

Edirne Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Enez'de şüphelendikleri bir otomobili durdurdu. Yapılan aramada otomobilde 450 adet gümrük kaçağı elektronik sigara ele geçirildi. Şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.