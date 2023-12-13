Edirne'de Otomobilde 450 Elektronik Sigara Kaçağı Ele Geçirildi
Edirne Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Enez'de şüphelendikleri bir otomobili durdurdu. Yapılan aramada otomobilde 450 adet gümrük kaçağı elektronik sigara ele geçirildi. Şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.
Edirne'de bir otomobilde gümrük kaçağı 450 elektronik sigara ele geçirildi.
Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kaçakçılık olaylarının engellenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda yapılan çalışmalarda ekipler, Enez'de şüphelendikleri bir otomobili durdurdu.
Otomobilde yapılan aramada gümrük kaçağı 450 elektronik sigara ele geçirildi.
Şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.