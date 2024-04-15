Edirne Valisi Yunus Sezer, Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın'ı ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Akın belediye binası girişinde karşıladığı Vali Sezer'e Edirne Belediyesinin mevcut hizmetleri ve projeleri hakkında bilgi verdi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Akın, Edirne'nin daha ileriye gitmesi için gerçekleştirilecek tüm iş birliklerine hazır olduklarını ifade etti.

Sezer'e ziyarette Garnizon Komutanı Tuğgeneral Berat Acar, İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun ve İl Jandarma Komutanı Albay Hacı Ali Büber eşlik etti.