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Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan 3 FETÖ mensubu yakalandı

12 Aralık 2023 12:39 Güncelleme: 12:40 Abone Ol

Edirne Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda, Yunanistan'a kaçmaya çalışan 3 FETÖ mensubu gözaltına alındı. Şüphelilerin işlemleri devam ediyor.