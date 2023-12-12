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Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan 3 FETÖ mensubu yakalandı

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Edirne Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda, Yunanistan'a kaçmaya çalışan 3 FETÖ mensubu gözaltına alındı. Şüphelilerin işlemleri devam ediyor.

Edirne'de, Yunanistan'a kaçmaya çalışan 3 FETÖ mensubu gözaltına alındı.

Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin terörle mücadele, emniyet ve asayişin sağlanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.

Jandarma ekiplerince son bir haftada yapılan çalışmalar kapsamında Yunanistan'a kaçmaya çalışan 3 FETÖ mensubu yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

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