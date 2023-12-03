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Edirne'de çiftçilere tarımda bilinçsiz ilaç kullanımının zararları anlatıldı

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Edirne Valiliği, çiftçilere tarımda bilinçsiz ilaç kullanımının doğa ve çevreye verdiği zararlar hakkında bilgilendirme yapıldığını duyurdu.

Edirne'de çiftçiler, tarımda bilinçsiz ilaç kullanımının doğa ve çevreye verdiği zarar konusunda bilgilendirildi.

Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çevre, doğa ve hayvanların korunmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleriyle Kemalköy'de çiftçileri tarımda bilinçsiz ilaç kullanımının doğa ve çevreye verdiği zarar hakkında bilgilendirdi.

Bilgilendirme faaliyetlerinin süreceği belirtildi.

Kaynak: AA / Güncel

Edirne Hayvanlar Tarım Çevre Doğa Ekonomi Güncel Haberler

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