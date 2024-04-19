Edirne Valisi Millet Bahçesi'ni İnceledi

Edirne Valisi Yunus Sezer, Millet Bahçesi'nde incelemede bulundu.

Meriç Nehri kenarı ile İzzet Arseven Kent Ormanı'nda yapılan Millet Bahçesi'ni ziyaret eden Sezer, çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Sezer, içerisinde piknik alanları, spor sahaları, çocuk oyun alanları, bisiklet ve gezi yolu, kütüphane ve vatandaşların kullanacağı saltanat kayıkları için iskele ve birçok sosyal donatıların bulunduğu alanda çalışmaların hızla sürdüğünü belirtti.

Millet Bahçesi'nde vatandaşların huzurlu bir ortamda daha kaliteli bir hizmet alabileceğini ifade eden Sezer, Edirne'ye verdikleri desteklerden dolayı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığına (TOKİ) teşekkür etti.