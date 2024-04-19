Üye Girişi
Haberler

Edirne Valisi Millet Bahçesi'ni İnceledi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne Valisi Yunus Sezer, Millet Bahçesi'nde yapılan çalışmaları inceledi ve bilgi aldı. Sezer, vatandaşların daha kaliteli bir hizmet alabileceğini belirtti ve desteklerinden dolayı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve TOKİ'ye teşekkür etti.

Edirne Valisi Yunus Sezer, Millet Bahçesi'nde incelemede bulundu.

Meriç Nehri kenarı ile İzzet Arseven Kent Ormanı'nda yapılan Millet Bahçesi'ni ziyaret eden Sezer, çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Sezer, içerisinde piknik alanları, spor sahaları, çocuk oyun alanları, bisiklet ve gezi yolu, kütüphane ve vatandaşların kullanacağı saltanat kayıkları için iskele ve birçok sosyal donatıların bulunduğu alanda çalışmaların hızla sürdüğünü belirtti.

Millet Bahçesi'nde vatandaşların huzurlu bir ortamda daha kaliteli bir hizmet alabileceğini ifade eden Sezer, Edirne'ye verdikleri desteklerden dolayı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığına (TOKİ) teşekkür etti.

Kaynak: AA / Güncel

İklim Değişikliği Yunus Sezer Edirne Çevre Kültür Yerel Haberler Yaşam Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Merkez Bankası döviz kurları 2024! 1 Amerikan doları ne kadar? Yıl sonu dolar kuru ne kadar olur? Suphiye Orancı kimdir? Metin Akpınar ve Uğur Dündar'dan kızları olduğu iddia edilen Suphiye Orancı kaç yaşında, nereli? Merkez Bankası'nın yıl sonu dolar beklentisi kaç oldu? MB dolar tahmini için ne dedi? Taksiciyi öldürüp araçtan atan yabancı uyruklu şahıs tutuklandı mı? İfadesinde ne dedi? Merkez Bankası'nın yıl sonu dolar beklentisi kaç TL? Merkez Bankası enflasyon beklentisi yüzde kaç? TOKAT'TA DEPREM | Tokat depreminin ardından yaşanan hasarın boyutu ne? Noterler Cumartesi günü açık mı? Noterler Cumartesi günü çalışıyor mu, saat kaça kadar açık? ALES/1 sınavı ne zaman 2024? ALES bu hafta mı? ALES sınav giriş yerleri! KIZILCIK ŞERBETİ fragmanı yayınlandı mı? Umut, Nursema'yı aldattı mı? Son bölümde ne oldu? İzmir Cuma namazı saat kaçta? İzmir Cuma selası ne zaman okunacak? 19 Nisan Cuma İzmir cuma namaz saati! İstanbul Cuma namazı saat kaçta? İstanbul Cuma selası ne zaman okunacak? 19 Nisan Cuma İstanbul cuma namaz saati! SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETLERİ || Sandık görevlisi ücretleri ne zaman yatacak? Aşkım Kapışmak kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Aşkım Kapışmak kaç yaşında, nereli? Aşkım Kapışmak biyografisi! DGS sınav yerleri ne zaman belli olacak 2024? DGS sınavı ne zaman? 2024 DGS başvuruları ne zaman? Dilan Polat çıkıyor mu? Dilan ve Engin Polat serbest mi bırakıldı?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title