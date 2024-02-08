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Edirne'de firari hükümlü yakalandı

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Edirne Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından aranan bir hükümlü yakalandı. Yakalanan hükümlünün 14 yıl 2 ay kesinleşmiş cezası bulunuyor. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Edirne'de 14 yıl 2 ay kesinleşmiş cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda kent merkezinde yapılan çalışmalar neticesinde 14 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Güncel

Edirne Güvenlik Yakalama Ceza 3.Sayfa Güncel Haberler

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