Edirne'de firari hükümlü yakalandı
Edirne Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından aranan bir hükümlü yakalandı. Yakalanan hükümlünün 14 yıl 2 ay kesinleşmiş cezası bulunuyor. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Edirne'de 14 yıl 2 ay kesinleşmiş cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.
Bu kapsamda kent merkezinde yapılan çalışmalar neticesinde 14 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.