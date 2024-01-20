Edirne'de kurum müdürleri 2023'e damga vuran fotoğraflara oy verdi
Edirne'de kurum müdürleri, Anadolu Ajansı'nın 'Yılın Kareleri 2023' oylamasına katılarak, Türkiye ve dünya gündemini etkileyen fotoğraflara oy verdi. Edirne Valiliği Özel Kalem Müdürü Ender Aydın ve Edirne Göç İdaresi Müdürü Musa Aşılıoğlu, farklı kategorilerdeki etkileyici fotoğrafları seçti.
Edirne'de kurum müdürleri Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri 2023" oylamasına katıldı.
Edirne Valiliği Özel Kalem Müdürü Ender Aydın, Türkiye ve dünya gündemini etkileyen, önemli uluslararası medya organlarında sıkça kullanılan en etkileyici seçkideki 5 kategoride sunulan 147 fotoğrafı inceledi.
"Deprem: Umut" kategorisinde Aytuğ Can Sencar'ın "Depremin Umudu" isimli fotoğrafını seçen Aydın, "Gazze: Kanıt" kategorisinde ise Belal Khaled'in "Anneye Bakış" adlı fotoğrafını oyladı.
"Çevre-yaşam" kategorisinde Esra Hacıoğlu Karakaya'nın "Göz bebeğimsin", "Haber" kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın "Boğazda bir dev" adlı fotoğraflarını seçen Aydın, "Spor" kategorisinde ise Özgün Tiran'ın "Er meydanında" fotoğrafına oy verdi.
Edirne Göç İdaresi Müdürü Aşılıoğlu
Edirne Göç İdaresi Müdürü Musa Aşılıoğlu, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri 2023" oylamasına katıldı.
Aşılıoğlu, Türkiye ve dünya gündemini etkileyen, önemli uluslararası medya organlarında sıkça kullanılan, 5 kategoride sunulan 147 fotoğrafı inceledi.
Deprem: Umut" kategorisinde Halil Fidan'ın "Bekleyiş" fotoğrafına oy veren Aşılıoğlu, "Gazze: Kanıt" kategorisinde ise Belal Khaled'in "Haykırış" isimli fotoğrafını oyladı.
Aşılıoğlu, "Çevre-yaşam" kategorisinde İsa Terli'nin "Boğazın şahitliği", "Haber" kategorisinde Yassine Gaidi'nin "Umut ve korku", "Spor" kategorisinde ise Özgün Tiran'ın "Er meydanında" fotoğrafına oy verdi.