Edirne'de Kaleiçi Semti Konakları Restorasyonla Turizm Rotalarına Dahil Edilecek

Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde övdüğü Kaleiçi semtindeki konakların restorasyonuyla Edirne'ye yeni turizm rotası kazandırılması hedefleniyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği ile Kültür ve Turizm bakanlıkları işbirliğinde, Edirne Valiliği koordinesinde tarihi konaklarda restorasyon çalışmaları başlatıldı.

Gelecek yıl sonunda tamamlanması planlanan çalışmalar sonunda tarihi konaklar, turizmin hizmetine sunulacak ve kentte yeni turizm rotası oluşturulacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Engin Öztürk, AA muhabirine, tarihi konakların aslına uygun restore edileceğini söyledi.

Konakları kentin tarihi, kültürü ve ekonomisine kazandırmayı amaçladıklarını belirten Öztürk, "Kaleiçi konaklarına Edirne için bir fonksiyon verilecek. Konakların bir kısmı en çok ihtiyaç olan turistlerin konaklayacakları yer olarak ihya edilecek, bir kısmı da Edirne'nin gastronomisine hizmet verecek." dedi.

Öztürk, Edirne Valisi Yunus Sezer'in talimatı doğrultusunda çalışmalara devam ettiklerini ifade etti.

Proje çalışmaları kapsamında bir kısım konakta çalışmalarının başladığını dile getiren Öztürk,"Konakların bir kısmı proje aşamasında. Proje aşamasındakiler de bittikten sonra ihaleye vermek suretiyle yapımlarına başlanacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın satın aldığı 20 tarihi konak ile Edirne Valiliğimizin 7 tarihi konağı olmak üzere 27 tarihi yapımız Edirne'ye kazandırılacak." dedi.

Semt eski günlerine dönecek

Edirne Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk de Osmanlı Devleti'nin eski payitahtı kentin, kendilerine yüklediği sorumluluklar olduğunu söyledi.

Vali Sezer'in göreve geldiği ilk günden itibaren tarihi konakların yer aldığı Kaleiçi semtini önemsediğini belirten Soytürk, çalışmaların yoğun şekilde sürdüğünü dile getirdi.

Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde Kaleiçi'nden bahsettiğini hatırlatan Soytürk, "Evliya Çelebi 'Kaleiçi'nin 6 kapısı, satranç tahtası gibi birbirine açılan sokakları var' diyor. 360 adet döşemeli sokaktan bahsediyor. Kaleiçi bir taraftan da Osmanlı'nın o dönemde barındırdığı azınlıkların da yoğun olarak yaşadığı bir yer. Musevilerin, Rumların, Bulgarların ve Türk vatandaşlarımızın yaşadığı bir alan." diye konuştu.

Konaklar turizm destinasyonlarına dahil edilecek

Soytürk, bu bölgenin yoğun olarak geleneksel Türk evlerini de içinde barındırdığı ahşap ve kagir yapıların bulunduğu bir alan olduğunu söyledi.

Kaleiçi semtini eski günlerine döndürmek için Vali Sezer himayesinde çalışmalar gerçekleştirildiğini anlatan Soytürk, şöyle devam etti:

"Hem Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının hem Edirne Valiliğinin satın aldığı konaklar bir bir restore edilecek. Tekrar o hikayeli, içerisinde yaşanmışlıkların yer aldığı konaklar eski günlerine döndürülecek. 27 konağın bir kısmında restorasyon çalışmalarına başlandı. Rölöve, restitüsyon ve restorasyon dediğimiz çalışmalar, Sayın Valimizin himayelerinde devam ediyor. Biz de Kültür ve Turizm Müdürlüğü olarak o konakların turizm destinasyonlarına dahil edilerek şehrimizin turizm potansiyeline büyük bir katma değer vereceği inancıyla yoğun bir mesai harcıyoruz."