Edirne Valiliği, kış şartlarında yaşanabilecek olumsuzluklara karşı alınacak önlemleri görüşmek amacıyla bir toplantı düzenledi. Toplantıda, olumsuz hava koşullarının genel hayatı etkileyecek durumlarda yapılacak çalışmalar ve alınacak tedbirler değerlendirildi.

Edirne Valiliğinde kış tedbirleri toplantısı düzenlendi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Yunus Sezer başkanlığında gerçekleşen toplantıda kış şartlarında yaşanabilecek olumsuzluklara hazırlıklı olunması amacıyla alınacak önlemler görüşüldü.

Olumsuz meteorolojik olayların meydana gelmesi halinde genel hayatı kısmen veya tamamen etkileyecek durumlarda, kurum ve kuruluşlarca yapılacak çalışmalar ve alınacak tedbirler değerlendirildi.

Toplantıya Belediye Başkanı Recep Gürkan, Vali Yardımcıları Sıdkı Zehin, Eyyüp Batuhan Ciğerci, İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, İl Jandarma Komutanı Albay Hacı Ali Büber, kurum müdürleri ve yetkili birim amirleri katıldı.