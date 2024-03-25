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Edirne'de Halk Tipi Ekmeğin Fiyatı Açıklandı

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Edirne Valiliği, kentte hala halk tipi ekmeğin kilogram fiyatının 37,50 TL ve 200 gram ekmeğin de 7,50 TL'den satıldığını açıkladı.

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sezai Irmak, geçtiğimiz günlerde ekmek fiyatının 31 Mart'tan sonra 10 lira olacağını açıklamıştı. Edirne Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, yerel basında çıkan haberlerin kamuoyunda yer alması ve vatandaşlardan gelen yoğun talep üzerine süreçle ilgili açıklama yapılması gereği duyulduğu ifade edildi. Açıklamada, meslek odaları tarafından üretilen mal ve hizmetlerin fiyatlarının düzenlenmesine ilişkin yönetmeliklere atıfta bulunarak, ilgili odaların aldığı kararların Ticaret Bakanlığına gönderilmesi ve ardından valiliğe bildirilmesi gerektiği ancak şu an için valiliğe yeni bir fiyat tarifesi ulaşmadığı belirtildi. Edirne'de halen geçerli olan halk tipi ekmek kilogram fiyatının 37,50 TL olduğu ve bir adet 200 gram ekmeğin 7,50 TL olarak satıldığı kaydedilen açıklamada, mevcut fiyat tarifesinin dışında bir fiyat tarifesi valiliğe ulaştığında ise mevzuatın verdiği yetkiye göre hareket edileceği vurgulandı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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