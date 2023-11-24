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Edirne'nin Enez ilçesinde kaçak kazı yapan 2 şüpheli yakalandı

Edirne Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık olaylarının engellenmesi amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Enez ilçesinde yapılan çalışmalarda kaçak kazı yapan 2 şüpheli suçüstü yakalandı ve gözaltına alındı. Şüphelilerin kazı yapmak için kullandığı aletlere el konuldu.