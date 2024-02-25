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Edirne'de jandarma ekipleri avcılara yönelik denetim gerçekleştirdi

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Edirne Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri avcılara yönelik denetimlerine devam ediyor. Süloğlu ilçesindeki Küküler Göleti'nde avcılar denetlendi ve belge ve tüfek kontrolü yapıldı.

Edirne'de jandarma ekipleri avcılara yönelik denetim gerçekleştirdi.

Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çevre, doğa ve hayvanların korunmasına yönelik çalışmalarına devam ediyor.

Ekipler, Süloğlu ilçesindeki Küküler Göleti'nde avcıları denetledi.

Avcıların belge ve tüfekleri kontrol edildi, avlanma sırasında meydana gelebilecek kazalara karşı bilgilendirme yapıldı.

Denetimlerin süreceği belirtildi.

Kaynak: AA / Güncel

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