Edirne'de Son Bir Haftada 105 Aranan Şüpheli Yakalandı
Edirne Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri son bir haftada çeşitli suçlardan aranan 105 şüpheliyi yakaladı.
Edirne'de son bir haftada çeşitli suçlardan aranan 105 şüpheli yakalandı.
Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda jandarma ekiplerince son bir haftada gerçekleştirilen çalışmalarda haklarında yakalama kararı bulunan 105 şüpheli yakalandı.