Kılıçdaroğlu'ndan Covid-19'a yakalanan Akşener'e geçmiş olsun telefonu
İhlas Haber Ajansı - Güncel
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Covid-19'a yakalanan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e geçmiş olsun dileklerini iletti.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Covid-19'a yakalanan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e geçmiş olsun dileklerini iletti.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Covid-19 test sonucu pozitif çıkan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i telefonla arayarak, geçmiş olsun dileklerini iletti.
(Hidayet Türkyılmaz/İHA)
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