Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Günah keçisi ilan edip yalnızlığa ittiler" sözlerine Kılıçdaroğlu, fiyat listesiyle yanıt verdi

Eski CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisi hakkında "Bay Kemal'i günah keçisi ilan edip, yalnızlığa ittiler" ifadelerine yanıt verdi. Kılıçdaroğlu, "Bak Erdoğan, benim yalnızlığım 5'li çetelerle mücadele de… Keçi falan demişsin bu vesileyle sana et ve süt fiyatlarını hatırlatacak bir liste yaptım" ifadelerini kullandı.

"KILIÇDAROĞLU'NU YALNIZLIĞA İTTİLER"

AK Parti Yalova Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhalefeti sert bir dille eleştirirken eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu de dikkat çeken ifadeler kullandı. Konuşmasında Kılıçdaroğlu'nun günah keçisi ilan edildiğini ve yalnızlığa itildiğini belirten Erdoğan, "Gazi Mustafa Kemal'in partisini götürdüler bölücü örgütün DEM'ine rehin verdiler. 'Gel bakalım Muharrem' dediler ve FETÖ taktikleriyle tasfiye ettiler. Bay Kemal'i günah keçisi ilan edip yalnızlığa iterek, CHP'nin başına Özgür efendiyi getirenlerin ilk işi bu parti ile bölücü örgütün güdümündeki partiyi demlemek oldu" ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU: BENİM YALNIZLIĞIM 5'Lİ ÇETELER İLE

Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarına yanıt geldi. X hesabından Erdoğan'ı etiketleyerek bir paylaşım yapan Kılıçdaroğlu, şunları söyledi: "Bak Erdoğan, benim yalnızlığım 5'li çetelerle mücadele de… Keçi falan demişsin bu vesileyle sana et ve süt fiyatlarını hatırlatacak bir liste yaptım. Bu listeyi her ay güncelleyeceğim ki, aziz milleti ne hale getirdin gör!

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