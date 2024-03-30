Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: 'Kılıçdaroğlu'nu cumhurbaşkanlığına layık görüyordunuz, ne oldu da genel başkanlığa layık görmediniz?'

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için "Hani siz bunu cumhurbaşkanlığına layık görüyordunuz. Ne oldu da bir anda kendi partinizin genel başkanlığına layık görmediniz de attınız bir kenara?" dedi.

Kastamonu'nun Cide ilçesinde bir kafede vatandaşlarla bir araya gelen Tunç, ilçeye yapılacak yatırımlardan bahsetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın belediye başkanlığı döneminde İstanbul'da yaptıklarının ortada olduğunu vurgulayan Tunç, "Recep Tayyip Erdoğan'a, İstanbul'u kurtardığı gibi milletimiz, 'Türkiye'yi de sen kurtarırsın' dedi ve iktidara getirdi. 22 yıldan beri iktidardayız. Dünya siyaset tarihinde böyle bir başarı yok. Art arda 17 seçimi kazanan başka bir lider Türkiye ve dünya siyaset tarihinde yok. Çünkü biz iktidarda milli iradeyi temsil ediyoruz. O nedenle siz Ak Parti'ye ve Cumhurbaşkanı'mıza güvenmeye devam ettiniz." diye konuştu.

Savunma sanayisinde önemli yatırımlar yapıldığını dile getiren Tunç, şöyle devam etti:

"Savunma sanayisinde yüzde 80 yerlilik oranını yakaladık. Daha önce yüzde 20 idi. Yabancı insansız hava araçları ile terörle mücadele yapmak istiyorduk ama koordinatlar yanlış verildiği için dağ taş bombalanıyor, başarı sağlanamıyordu. Ne zaman yerli ve millilik oranımızı yakaladık, terörle mücadelede başarılı olduk. Azerbaycanlı kardeşlerimizi 30 yıl süren işgalden kurtardık. CHP'liler ne dedi? 'Recep Tayyip Erdoğan Azerbaycan'a cihatçı gönderiyor' dediler. Türkiye'yi dünyaya karalamaya çalışan bir ana muhalefet var maalesef. Rusya ile Ukrayna savaşı çıktığında, 'Bir tarafı tutalım' dediler. Türkiye'yi savaşın içerisine sürüklemek istediler. Sayın Cumhurbaşkanı'mız 'Hayır' dedi. 'Komşularımızın savaşı bize zarar verir, Türkiye'nin menfaatini düşünmemiz lazım, onların savaşı sonlandırması lazım' dedik ve dengeli dış politikamızla arabulucu vazifesi üstlendik."

Ak Parti'nin emeklilerin yanında olduğuna işaret eden Tunç, "Emekli maaşları ile ilgili bu yerel seçimlerde sürekli konuşuyorlar. 'Bunu söyleyerek oy kazanabilir miyiz, belediyeleri alabilir miyiz?' diye propaganda yapıyorlar. Muhalefetin adayları bu şehre ne yapacaklarını anlatmıyor. 'Emekli maaşları, şunlar, bunlar' diyorlardı. Ak Parti'den önce, Recep Tayyip Erdoğan'dan önce emekliler maaşlarını alamayacak duruma gelmişti. IMF önünde el pençe duran bir Türkiye vardı. 22 banka batmıştı. Biz bu ülkeyi çift haneli enflasyondan tek haneye düşürdük. Halkımızın alım gücünü yükselttik. Emeklimizin alım gücünü artıracak olan yine Recep Tayyip Erdoğan'dır, Ak Parti'dir." ifadelerini kullandı.

Muhalefetin, cumhurbaşkanı yapmak istediği Kemal Kılıçdaroğlu'nu genel başkanlığa layık görmediğini ifade eden Tunç, şöyle devam etti:

"Muhalefetin içinde bulunduğu durumu hep beraber görmüyor muyuz? 10 ay önce milletin huzuruna cumhurbaşkanı olsun diye Cumhuriyet Halk Partisinin genel başkanını çıkardılar. 'Yetmez, 8-9 yardımcı olsun' dediler. Sonra ne oldu? Seçimi kaybetti. Kendi partilerine genel başkanlığa bile layık görmediler. Hani siz bunu cumhurbaşkanlığına layık görüyordunuz. Ne oldu da bir anda kendi partinizin genel başkanlığına layık görmediniz de attınız bir kenara?"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın 2023 yılındaki genel seçimde Türkiye'yi dolaştıklarını belirten Tunç, "Tüm ülkeyi yardımcı diye dolaştılar. Belediye çalışmalarını bıraktılar. 81 vilayette, 'Yardımcıyız' diye dolaştılar. Şimdi İstanbul'da da Ankara'da da kaybedecekler. İş yapmayan, İstanbul'a 5 yıl kayıp yıllar yaşatan, çivi çakmayan, eser üretmeyen o İstanbul Belediye Başkanı da 31 Mart'ta sandığa gömülecek." dedi.

"Millet tatili çok seveni değil, millet için çalışanı sever." diyen Tunç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Utanmadan, sıkılmadan, 'Ben tatili çok seviyorum....' Millet donacak yolun ortasında, insanlar yollarda donma tehlikesi geçiriyor, sen gelmişsin balıkçıda, balık keyfi. İnsan utanır. Hem de yabancı bir büyükelçi ile. Elazığ'da deprem var, kayak keyfi. İnsan bir sıkılır, arlanır. Olacak bir şey mi? İnsanlar enkaz altında, sen kayak yapıyorsun. İstanbul'u sel basmış, sen Bodrum'da tatildesin. Geliyorsun bir saatliğine basın toplantısı yapıp 'Ben tatili çok seviyorum, çocuklar hala Bodrum'da, onların yanına gidiyorum' diyorsun. Hemen ilk uçakla Bodrum'a kaçıyorsun. Böyle bir kişi İstanbul'a yakışmaz. Yakışmayacak."

"Biz seçimden seçime sahada olanlardan değiliz"

Kastamonu ve Bartın'da yaşanan sel felaketlerinde AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum'un gece gündüz çalıştığını aktaran Tunç, Kurum'un vatandaşların derdiyle dertlendiğini söyledi.

Bakan Tunç, şöyle konuştu:

"Bugünlerde bir moda çıkarmışlar, 'Bakanlar niye sahada?' Bakanlar zaten sürekli sahada. Bakanlar sürekli milletin arasında. Biz seçimden seçime sahada olanlardan değiliz. Biz bu ülkenin sadece Ankara'dan masa başından yönetilmeyeceğini her zaman söylüyoruz. Biz Ankara'daki işlerimizi de aksatmadan 22 yıldır sürdürüyoruz. Sahada da milletimizi dinlemeye devam ediyoruz. Biz milletimizi dinlediğimiz için, biz sizinle beraber olduğumuz için 22 yıldır iktidardayız. 17 seçimdir bu millet boşuna mı AK Parti, boşuna mı Recep Tayyip Erdoğan diyor?"

Bakanların sadece İstanbul'da değil, Türkiye'nin her yerinde olduğunu dile getiren Tunç, "Çünkü şehirlerimiz daha iyi yönetilsin, daha fazla kalkınsın, hükümet olarak bizlerle uyumlu çalışacak belediye başkanlarımız işbaşı yapsın, şehirlerine faydalı olsunlar diye elbette ki sahadayız. Senin de milletvekillerin sahada. Senin milletvekillerin nerede? Parlamento şu an açık mı? Neredeler? Topyekun senin peşindeler. Onlar için neden bir şey demiyorsun? Demez, çünkü yaptıkları bir eser yok. Çaktıkları bir çivi yok. Bir icraat yok. O beceriksizliklerine bu şekilde bir perdeleme, karalama politikası izliyorlar. Karalayamazsınız. Bugüne kadar çok uğraştınız siz. Recep Tayyip Erdoğan'ın icraatını karalamak mümkün değildir." diye konuştu.

CHP İstanbul İl Başkanlığında çekildiği öne sürülen para sayma görüntülerine ilişkin konuşan Tunç, şunları kaydetti:

"O İstanbul'a yaşattığınız kayıp yıllara üzülmeniz lazım. Utanmanız, sıkılmanız lazım. Çanta çanta, valiz valiz paraları nereden aldığınızın hesabını veremiyorsunuz bir kere. Savcı soruyor, 'Nereden aldın?', 'Bilmiyorum' diyor. 'İçinde ne kadar vardı?', yine 'Bilmiyorum' diyor. Her yerinden para çıkıyor. Ceplerinden de çıkıyor. Sıkıştırmışlar avrolar, dolarlar hepsi. 'Makbuzları nerede?' diye soruyor savcı, 'Bilmiyorum' diyor. Böyle bir şey olabilir mi? 1994'te İstanbul'da İSKİ skandalı vardı. Suları akmayan o İstanbul'un İSKİ skandalı Cumhuriyet Halk Partisini sandığa gömmüştü. Bu kez de para kuleleri Cumhuriyet Halk Partisini sadece İstanbul'da değil, bütün Türkiye genelinde sandığa gömecek. Bunu hep beraber göreceğiz."