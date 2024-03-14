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Kılıçdaroğlu, Sağlık Emekçilerinin Tıp Bayramını Kutladı

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sağlık emekçilerinin 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutlayarak, hayatını kaybedenleri minnetle anıttı.

CHP 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "İktidarın yanlış sağlık politikaları, zorlu çalışma koşulları, uğradıkları şiddet ve mobbing altında yılmadan mesleğini icra eden canımızı emanet ettiğimiz sağlık emekçilerimizin 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutluyor; görevi esnasında ve görevi sebebiyle hayatını kaybeden tüm sağlık emekçilerimizi minnet ve rahmetle anıyorum" dedi.

CHP 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 14 Mart Tıp Bayramı'nı resmi X hesabı üzerinden paylaştığı mesajla kutladı. Kılıçdaroğlu'nun paylaşımı şöyle:

"İktidarın yanlış sağlık politikaları, zorlu çalışma koşulları, uğradıkları şiddet ve mobbing altında yılmadan mesleğini icra eden canımızı emanet ettiğimiz sağlık emekçilerimizin 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutluyor; görevi esnasında ve görevi sebebiyle hayatını kaybeden tüm sağlık emekçilerimizi minnet ve rahmetle anıyorum."

Kaynak: ANKA / Güncel

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