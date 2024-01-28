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Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a yanıt: Koltuk derdi olanın Allah belasını versin

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "CHP Eski Genel Başkanı'nın derdi sessiz sedasız koltuğuna geri dönmek" sözlerine Kemal Kılıçdaroğlu'ndan zehir zemberek yanıt geldi. Erdoğan'ın 1993 yılında asgari ücretle ilgili konuşmasına ait videoyu paylaşan eski CHP lideri, "Koltuk derdi olanın Allah belasını versin! Erdoğan sen sadede gel! Kuru simidin fiyatı 15 TL olmuş memleketimde... Bu zalim yönetim bu aziz millete 1 bardak çayla 1 simidi bile layık görmüyor. Bunların peşinden nasıl gideceksiniz?" dedi.

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "CHP Eski Genel Başkanı'nın derdi sessiz sedasız koltuğuna geri dönmek" sözlerine yanıt verdi. Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın 1993 yılında asgari ücretle ilgili konuşmasına ait videoyu paylaşarak, "Koltuk derdi olanın Allah belasını versin! Erdoğan sen sadede gel! Kuru simidin fiyatı 15 TL olmuş memleketimde... Bu zalim yönetim bu aziz millete 1 bardak çayla 1 simidi bile layık görmüyor. Bunların peşinden nasıl gideceksiniz?" ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: KILIÇDAROĞLU'NUN DERDİ KOLTUĞUNA GERİ DÖNMEK

AK Parti Eskişehir İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'na katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yüklendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "CHP'nin eski genel başkanının derdi sessiz sedasız bir şekilde koltuğuna geri dönmektir. Varsın onlar kendi kısır siyasetlerinin kavgalarının içinde olsunlar. Bizim öyle bir derdimiz yok." dedi.

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a yanıt: Koltuk derdi olanın Allah belasını versin

KILIÇDAROĞLU: KOLTUK DERDİ OLANIN ALLAH BELASINI VERSİN

Erdoğan'ın çıkışına eski CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan zehir zemberek yanıt geldi. Erdoğan'ın 93 yılında 910 lira olan asgari ücretle ilgili yaptığı mutfak hesabının videosunu paylaşan Kılıçdaroğlu şunları söyledi: "Koltuk derdi olanın Allah belasını versin! Recep Tayyip Erdoğan sen sadede gel! Kuru simidin fiyatı 15 TL olmuş memleketimde... Al sana 17.002 TL asgari ücret, 10.000 TL emekli maaşıyla, çay simit hesabı!

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a yanıt: Koltuk derdi olanın Allah belasını versinEski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu

"CÜMLELER VE HESAPLAR SANA AİTTİR"

Cümleler ve hesaplar sana aittir ve ilginç şekilde doğrudur… 1 Simit 15 lira, 1 çay 10 lira. 3 çocuk hatun ve sen 5 kişilik bir aile. Gün 3 öğün, ay 30 gün. Bir çay bir simit 25 lira. Bir öğünde 125 lira. 3 öğünde 375 lira. Aylık 11 bin 250 TL.

"BU ZALİM YÖNETİM AZİZ MİLLETE 1 SİMİDİ BİLE LAYIK GÖRMÜYOR"

Değerli kardeşlerim, bu zalim yönetim bu aziz millete 1 bardak çayla 1 simidi bile layık görmüyor. Bunların peşinden nasıl gideceksiniz? Evin kirasını kim ödeyecek? Elektrik parasını kim ödeyecek? Su parasını kim ödeyecek? Çoluk çocuğun okul masraflarını kim karşılayacak? Soruyorum size. İşte ekonominin durumu bu..."

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a yanıt: Koltuk derdi olanın Allah belasını versin

Kaynak: Haberler.com / Politika

Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu Asgari Ücret Politika Ekonomi Haberler

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