Kılıçdaroğlu: Devletteki çürüme bedelini vatan evlatları ödüyor

CHP 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bilmiyorlar..! Öğrenmiyorlar..! Yönetemiyorlar..!' Devletteki çürümenin bedelini yine vatan evlatları canlarıyla ödedi. Devlet hamasetle değil liyakatle yönetilir. Aklınızı başınıza devşirin! Kahraman evlatlarımız için gerekli güvenlik tedbirlerini alın. Hiç kimse yalnızlığımdan cesaret almasın" açıklamasını yaptı.

CHP 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün sosyal medya hesabında; Gazete Pencere'de, Emekli Tuğgeneral Haldun Solmaztürk'ün, "Bilmiyorlar..! Öğrenmiyorlar..! Yönetemiyorlar..!" başlığı ile yayınlanan; Pençe Kilit Operasyon Bölgesi'nde 9 TSK personelinin şehit olması ile ilgili köşe yazısını paylaştı. Kılıçdaroğlu, şu açıklamayı yaptı:

"Bilmiyorlar..! Öğrenmiyorlar..! Yönetemiyorlar..!' Devletteki çürümenin bedelini yine vatan evlatları canlarıyla ödedi. Devlet hamasetle değil liyakatle yönetilir. Aklınızı başınıza devşirin! Kahraman evlatlarımız için gerekli güvenlik tedbirlerini alın. Hiç kimse yalnızlığımdan cesaret almasın."