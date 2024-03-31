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Kemal Kılıçdaroğlu oy kullandı mı? Kemal Kılıçdaroğlu nerede oy kullandı, ne dedi?

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Türkiye'de heyecanla beklenen 31 Mart yerel seçim günü geldi çattı. Vatandaşlar sabah saatlerinden bu yana oylarını kullanıyor. Sonuçlar merakla beklenirken, siyasi isimlerin oy kullanıp kullanmadıkları merak ediliyor. Bu isimlerden biri de CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu. Kemal Kılıçdaroğlu oy kullandı mı? Kemal Kılıçdaroğlu nerede oy kullandı, ne dedi? İşte detaylar...

KEMAL KILIÇDAROĞLU NEREDE OY KULLANDI?

Kılıçdaroğlu, eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile birlikte Çukurambar Mahallesi'ndeki Arjantin İlkokulu'na gelerek oy kullandı. Kılıçdaroğlu oyunu kullandıktan sonra yaptığı açıklamada seçimin yayırlı olması dileğinde bulundu. Kılıçdaroğlu oyunu kullandıktan sonra şöyle konuştu: "Oyumuzu kullandık partimize gerekli desteği verdik. Böylesine güzel bir günde oy kullanmak da ayrıca güzel bir şey. Hepinize teşekkür ediyorum."

Kemal Kılıçdaroğlu oy kullandı mı? Kemal Kılıçdaroğlu nerede oy kullandı, ne dedi?

KEMAL KILIÇDAROĞLU İLK KEZ ADAY DEĞİL

Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin son 22 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yönetiminde geçtiği için bu süre zarfında ilk defa seçimlerde aday olmayacak.

31 Mart Yerel Seçim Sonuçları İçin Tıklayın

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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