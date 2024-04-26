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Recep Tayyip Erdoğan, Özgür Özel görüşmesine Kemal Kılıçdaroğlu ne dedi? Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'i neden uyardı?

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Recep Tayyip Erdoğan, Özgür Özel görüşmesine Kemal Kılıçdaroğlu ne dedi? Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'i neden uyardı? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel arasında gerçekleşen görüşme, siyasi kulisleri hareketlendirdi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bu görüşme hakkında ne dedi? Özgür Özel'i neden uyardı? Bu soruların yanıtları merak konusu oldu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yapacağı görüşmeye ilişkin "Sarayla müzakere edilmez, mücadele edilir' paylaşımı yapan Kemal Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken açıklamalar gelmeye devam ediyor. Recep Tayyip Erdoğan, Özgür Özel görüşmesine Kemal Kılıçdaroğlu ne dedi? Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'i neden uyardı? İşte ayrıntılar...

KEMAL KILIÇDAROĞLU NE DEDİ?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gelecek hafta yapacağı görüşme kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Görüşmeye tepki gösterip "Sarayla müzakere edilmez, mücadele edilir' ifadelerini kullanan eski CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yeni açıklamalar gelmeye devam ediyor.

Recep Tayyip Erdoğan, Özgür Özel görüşmesine Kemal Kılıçdaroğlu ne dedi? Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'i neden uyardı?

"ERDOĞAN'IN KEYFİ GELDİ DİYE ANAYASAYA MI DEĞİŞTİRECEĞİZ?"

CHP'de bazı tartışmaların fitilini ateşleyen mesajı neden attığına dair soruya yanıt veren Kılıçdaroğlu "Partiden tamamen bağımsız söylüyorum. Sade bir yurttaş olarak düşüncelerimi ifade ediyorum. Bu kadar yoğun sorunların yaşandığı bir ülkede mesajımda da ayrıntıları saydım. Anayasada değişiklik örneğin. Ne yapılacak anayasada? 'Değişiklik yapacağım' diyor. Erdoğan'ın keyfi geldi diye anayasaya mı değiştireceğiz? Yapılan bütün değişiklikler Erdoğan'ın isteği üzerine oldu. Ülke tam anlamıyla felaketle karşı karşıya kaldı. Bunun neyini değiştirecek? Neresini değiştirecek? Rahatsız olduğu tek bir şey var: Namusu ve şerefi üzerine yemin etmişti herhalde bunu değiştirecek" dedi.

Recep Tayyip Erdoğan, Özgür Özel görüşmesine Kemal Kılıçdaroğlu ne dedi? Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'i neden uyardı?

"İŞSİZLİK ÇOK DAHA BÜYÜYECEK"

Kılıçdaroğlu, Sözcü gazetesinin yönelttiği "31 Mart sonrası kutuplaşmadan yumuşamaya yol alındı. Bu iyi değil mi?" sorusuna ise "Kutuplaşmadan çıkmanın yolu milletin refaha çıkmasıyla olur. Siz ya milletin tercümanı olacaksınız ya da... Emeklinin, işçinin, memurun, milyonlarca işçinin sorununu dile getireceksiniz, onların sorunlarını çözerseniz kutuplaşma da biter. Bütün o sorunlar bundan sonra daha da büyüyecek. Alınan, alınacak ekonomik kararlar icra dosyalarını daha da artıracak, işsizlik çok daha büyüyecek.

Recep Tayyip Erdoğan, Özgür Özel görüşmesine Kemal Kılıçdaroğlu ne dedi? Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'i neden uyardı?

"HALKIN SORUNLARINI ÇÖZMEK İÇİN SİYASET YAPIYORUZ"

Bakın; Erdoğan kendisine ortak arıyor! Sorumlulukları üstlenecek ortak arıyor. Ortak arıyor net! Ekonomide daha sert kararlar alacak. İşsizlik, fakirlik artacak, dolar yükselecek. Bu politikaları izlerken kendisine ortak arıyor. Nesini müzakere edeceğiz? Siz kimin temsilcisisiniz? CHP milletin temsilcisidir. Halkın sorunlarını çözmek için siyaset yapıyoruz, sarayın sorunlarını çözmek için değil. Kimse Erdoğan'ın işleyeceği bu suça ortak olmamalı. Erdoğan ekonomi de sert tedbirler alacak, Mehmet Şimşek sert tedbirler alacak. Aldığı tedbirlere, milleti perişan edecek tedbirlere kimsenin ortak olma hakkı yoktur" yanıtını verdi.

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Kaynak: Haberler.com / Gündem

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