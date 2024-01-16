CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu, Semra Dinçer'in annesinin cenaze törenine katıldı
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Oran Cemevi'nde Ankara Milletvekili Semra Dinçer'in annesi Saime Dinçer'in cenaze törenine katılıyor.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Oran Cemevi'nde Ankara Milletvekili Semra Dinçer'in annesi Saime Dinçer'in cenaze törenine katılıyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel