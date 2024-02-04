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Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın Hatay açıklamasını eleştirdi

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hatay'a yönelik sözlerini eleştirerek, 'Hatay'ı sen mahzun bıraktın, garip bıraktın. Sen kimi tehdit ediyorsun? Yedi düvele boyun eğmemiş bu millet senden mi korkacak! Sanma ki tehditle, şantajla, korkuyla bu millet sana boyun eğer. Bizim Can'ımız Hatay'da. Unutma 'Zulüm ile abad olunmaz' dedi.

CHP 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Merkezi yönetimle yerel yönetim el ele vermezse, dayanışma halinde olmazsa o şehre herhangi bir şey gelmez" sözlerini eleştirdi. Kılıçdaroğlu, " Hatay'ı sen mahzun bıraktın, garip bıraktın. Sen kimi tehdit ediyorsun? Yedi düvele boyun eğmemiş bu millet senden mi korkacak! Sanma ki tehditle, şantajla, korkuyla bu millet sana boyun eğer. Bizim Can'ımız Hatay'da. Unutma 'Zulüm ile abad olunmaz'" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Hatay'daki aday tanıtım toplantısında, "Hatay, kamu yatırımlarını noksansız alsa da yereldeki vizyon eksikliği nedeniyle potansiyelini açığa çıkmakta zorlanan şehrimiz. Merkezi yönetimle yerel yönetim el ele vermezse, dayanışma halinde olmazsa o şehre herhangi bir şey gelmez" dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın sözlerine X hesabından yanıt verdi. Kılıçdaroğlu'nun açıklaması şöyle:

"Hatay'ı SEN mahzun bıraktın, garip bıraktın. Sen kimi tehdit ediyorsun? Yedi düvele boyun eğmemiş bu millet senden mi korkacak! Sanma ki tehditle, şantajla, korkuyla bu millet sana boyun eğer. Bizim Can'ımız Hatay'da. Unutma 'Zulüm ile abad OLUNMAZ'"

Kaynak: ANKA / Güncel

Cumhuriyet Halk Partisi Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu Hatay Yerel yönetim Politika Güncel Haberler

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