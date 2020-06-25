Kazım Koyuncu, 15'inci ölüm yıl dönümünde anıldı
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Kazım Koyuncu, 15'inci ölüm yıl dönümünde anıldı

KARADENİZLİ sanatçı Kazım Koyuncu, ölümünün 15'inci yıl dönümünde anıldır.

Kazım Koyuncu, 15'inci ölüm yıl dönümünde anıldı
25.06.2020 14:58 | Son Güncelleme: 25.06.2020 15:02

KARADENİZLİ sanatçı Kazım Koyuncu, ölümünün 15'inci yıl dönümünde anıldır. Bu yıl ailesinin isteği üzerine koronavirüs salgını nedeniyle Artvin'in Hopa ilçesindeki anıt mezarı başında düzenlenen anma töreni, az sayıda kişinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Akciğer kanseri hastalığı nedeniyle 33 yaşında hayatını kaybeden ve 'Şair Ceketli Çocuk' olarak tanınan Karadenizli sanatçı Kazım Koyuncu, vefatının 15'inci yıl dönümünde sevenleri tarafından anılıyor. Hopa ilçesi Yeşilköy Köyü'ndeki kabri başında Kazım Koyuncu için düzenlenen anma töreni bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle az sayıda kişinin katılımı ile gerçekleştirildi. Koyuncu ailesi, koronavirüs salgını nedeniyle tören düzenlemek istemediklerini belirterek, ruhen dayanışma içinde olma çağrısı yaptı. Ailenin çağrılarına rağmen bazı sevenleri Koyuncu'yu mezarı başında andı. Hopa Belediye Başkanı Taner Ekmekçi de mezara gelerek Koyuncu'yu andı.  

'BU SENE OMUZ OMUZA DURAMAYACAĞIZ'Koyuncu ailesi adına yapılan yazılı açıklamada, "Her birimizin kendi heybesinde biriktirdiği kadarınca değiştiği ve bununla beraber kolektif bir dönüşüme tanıklık ettiğimiz bir yıl 2020. Biz, Koyuncu ailesi ve siz, Kazım Koyuncu'ya kıymet verenler, şimdi bir farklılığı beraber yaşayacağız. Onun bu dünyadan göçünün 15'inci senesinde, her sene olduğu gibi, onu sonsuza dek bağrına basmış Pançol'da ona olan özlemimizi, ona olan sevgimizi, onsuzluğun acısını paylaşmak için omuz omuza duramayacağız. Bir araya gelmek, beraber ağlamak, birlikte ritüellerimiz her daim iyileştirici olmuştur. Ancak bu kez bir araya gelişimizin hepimizi tehlikeye atabilecek olmasından dolayı anmanın topluca yapılmasına razı olamadık. Her şeyden öte insana hürmet eden Kazım Koyuncu, tek bir kişinin bütüne nasıl bağlı olduğunu derinden hissetmiş biriydi" ifadelerini kullandı.'ONUN ANISINI YAŞATABİLİRSİNİZ'

Herkesin Kazım Koyuncu'yu anlama ve sevme biçiminin farklı olduğuna yer verilen açıklamada "Bu nedenle dileyen kendi anma şeklini yaratmakta özgürdür. 25 Haziran'da gökyüzüne bakıp gülümsemek, bir çocukla oynamak, onun için masasına bir tabak eklemek, bir mum yapmak, en sevdiği şarkısını dinlemek, ona dair anılarınızı düşünmek, 'kumral bir çocuğun yaz öyküsü' başlıklı bir yazı yazmak belki, bir resim çizmek, fotoğraflarına bakıp, sohbet etmek. Onun anısını ne şekilde onurlandırmak isterseniz. Tüm bunları ayrı mekanlarda olsak dahi kolektif olarak hissedeceğimize, onun da isteyeceği gibi fiziki mesafelerden bağımsız, ruhen dayanışma içinde olacağımıza eminiz" denildi. 


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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