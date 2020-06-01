İtfaiye halatla inip, yavru kediyi kurtardı
KARAMAN'da, 5 katlı binanın havalandırma boşluğuna düşerek mahsur kalan yavru kediyi, itfaiye ekipleri halatla inip kurtardı.
01.06.2020 23:16 | Son Güncelleme: 01.06.2020 23:20
KARAMAN'da, 5 katlı binanın havalandırma boşluğuna düşerek mahsur kalan yavru kediyi, itfaiye ekipleri halatla inip kurtardı.
Olay, saat 19.00 sıralarında Külhan Mahallesi 11'inci Sokak'ta bulunan 5 katlı binada meydana geldi. Apartmanın havalandırma boşluğunda kedi sesi duyan, bina sakinleri itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelin itfaiye ekipleri, halatla havalandırma boşluğuna inip, mahsur kalan kediyi kurtardı.
Kaynak: DHA