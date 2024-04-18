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Antakya'da Tavuk Çiftliğinde Yangın

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Hatay'ın Antakya ilçesinde bulunan bir tavuk çiftliğinin karton deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Hatay'ın Antakya ilçesinde tavuk çiftliğinin karton deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Hatay'ın Antakya ilçesi Gülderen Mahallesinde bulunan bir tavuk çiftliğinin karton deposunda yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların 112'yi araması üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Yangının söndürülmesinin ardından bölgede soğutma çalışmaları gerçekleştirildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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