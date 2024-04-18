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Hatay'da intihar girişimi son anda engellendi

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Hatay'ın Kumlu ilçesinde bir vatandaş, intihar etmek için elektrik direğine çıktı. Emniyet ve itfaiye ekiplerinin çabaları sonucu vatandaş indirildi.

Hatay'ın Kumlu ilçesinde intihar etmek için elektrik direğine çıkan bir vatandaş, emniyet ve itfaiye ekiplerinin çabaları sonucu indirildi.

Hatay'ın Kumlu İlçesi'nde bir vatandaş, intihar etmek istediğini söyleyerek yüksek elektrik direğine çıktı. Çevredeki vatandaşların 112'yi araması üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan emniyet ve itfaiye ekipleri, vatandaşı indirmek için ikna çabası gösterdi. Ekiplerin ikna çabaları sonucunda, vatandaş direkten güvenli bir şekilde indirildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İtfaiye Hatay Kumlu Olaylar İtfaiye Güvenlik Acil Durum 3.Sayfa Güncel Haberler

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