Hatay'da intihar girişimi son anda engellendi

Hatay'ın Kumlu ilçesinde intihar etmek için elektrik direğine çıkan bir vatandaş, emniyet ve itfaiye ekiplerinin çabaları sonucu indirildi.

Hatay'ın Kumlu İlçesi'nde bir vatandaş, intihar etmek istediğini söyleyerek yüksek elektrik direğine çıktı. Çevredeki vatandaşların 112'yi araması üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan emniyet ve itfaiye ekipleri, vatandaşı indirmek için ikna çabası gösterdi. Ekiplerin ikna çabaları sonucunda, vatandaş direkten güvenli bir şekilde indirildi. - HATAY