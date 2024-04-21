Diyarbakır'da Ticari Taksi ile Otomobil Çarpıştı: 5 Yaralı

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde ticari taksi ile otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, M.G. yönetimindeki 21 TT 0157 plakalı taksi ile M.U'nun kullandığı 01 AHA 549 plakalı otomobil, Fırat Mahallesi 583. Sokak'ta çarpıştı. Kazada 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. - DİYARBAKIR